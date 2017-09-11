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Китай откажется от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями
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    Китай откажется от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями

    12:28  11 Сентября 2017
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    Китай откажется от автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями

    Лондон, 11 сентября. Власти Китая намерены полностью запретить выпуск и продажу автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями в обозримом будущем. Такую информацию приводит The Guardian со ссылкой на заявление министра промышленности и информатизации КНР Сина Гуобин.

    По его словам, такие меры положительно скажутся на экологической обстановки в стране, а также могут помочь развитию автомобильной промышленности в КНР.

    Гуобин подчеркнул, что предприятия должны активно разрабатывать новые транспортные средства на электротяге, а также стремиться к повышению уровня энергосбережения для традиционных автомобилей.

    В 2016 году в КНР было выпущено 28 млн автомашин, в том числе 500 тысяч электромобилей, о чем говорят данные Всемирной ассоциации автопроизводителей.

    Напомним, ранее сообщалось, что продажи электромобилей в России в январе — июле выросли на 39 единиц, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #китай
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