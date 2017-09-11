Шойгу направил де Мистуре список городов в Сирии, которые нуждаются в гумпомощи

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Москва, 11 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу направил спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре список населенных пунктов, нуждающихся в дополнительной гуманитарной помощи.

Шойгу призвал спецпосланника ООН и гуманитарные общественные организации нарастить объемы гумпомощи и принять участие в восстановлении разрушенных в ходе боевых действий больниц, школ, домов и объектов инфраструктуры. Глава военного ведомства отметил, что при поддержке ВКС РФ от боевиков уже освобождена значительная часть Сирии.

Сергей Шойгу подчеркнул, что около 60 тысяч человек, расположенных в лагерях беженцев около населенных пунктов Акербат и Ат-Танф, нуждаются в дополнительной гуманитарной помощи. Потребность беженцев в данный момент составляет свыше 1000 тонн продовольствия и около 80 тонн лекарственных препаратов.