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Самолет «Вим-Авиа» не может вылететь из Турции в Петербург шесть часов
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    Самолет «Вим-Авиа» не может вылететь из Турции в Петербург шесть часов

    12:07  11 Сентября 2017
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    Самолет «Вим-Авиа» не может вылететь из Турции в Петербург шесть часов

    Санкт-Петербург, 11 сентября. Рейс «ВИМ-Авиа» из Турции в Петербург задержали на шесть часов. 

    По данным Федерального агентства новостей, у авиакомпании в очередной раз не оказалось борта. Рейс из Даламана должен будет прилететь в 13.45 вместо 06.30, а рейс из Анталии должен был приземлиться в 12.00, но перенесен на 14.45.

    Отмечается также, что пассажиры этой авиакомпании не могут вылететь из «Пулково» в Москву: рейс задержан на неустановленное время.

    Самолет «Вим-Авиа» не может вылететь из Турции в Петербург шесть часов

    Напомним, это далеко не первый случай, связанный с этим перевозчиком. 

    Ранее компания «ВИМ-Авиа» опровергла наличие проблем с бортами. 

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    Автор: Дана Балан
    #турция #петербург #пулково #рейс #вим-авиа
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