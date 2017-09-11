Самолет «Вим-Авиа» не может вылететь из Турции в Петербург шесть часов

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Санкт-Петербург, 11 сентября. Рейс «ВИМ-Авиа» из Турции в Петербург задержали на шесть часов.

По данным Федерального агентства новостей, у авиакомпании в очередной раз не оказалось борта. Рейс из Даламана должен будет прилететь в 13.45 вместо 06.30, а рейс из Анталии должен был приземлиться в 12.00, но перенесен на 14.45.

Отмечается также, что пассажиры этой авиакомпании не могут вылететь из «Пулково» в Москву: рейс задержан на неустановленное время.

Напомним, это далеко не первый случай, связанный с этим перевозчиком.

Ранее компания «ВИМ-Авиа» опровергла наличие проблем с бортами.