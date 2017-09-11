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Россия
«Ростелеком» намерен инвестировать в российский киберспорт
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    «Ростелеком» намерен инвестировать в российский киберспорт

    12:01  11 Сентября 2017
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    «Ростелеком» намерен инвестировать в российский киберспорт

    Москва, 11 сентября. Ростелеком обратил свое внимание на киберспорт и намерен спонсировать российские команды и финансировать соревнования по киберспорту. Средства будут направляться на развитие в России широкополосного Интернета, который необходим всем геймерам, которые нуждаются в высокоскоростном и бесперебойном подключении.

    «Ростелеком» намерен инвестировать в российский киберспорт

    По сообщениям источников, «Ростелеком» уже провел переговоры с российской киберспортивной командой под названием Vega Squadron, однако в самой команде пока что не комментируют возможности работы с телекоммуникационной компанией. Параллельно, как сообщает РБК, компания ведет переговоры с владельцами киберспортивных площадок в Москве.

    Как отмечает Ura.ru, по итогам прошлого года объем рынка киберспорта в России составил около 3,8 млн долларов и в ближайшее время будет расти рекордными темпами — в среднем на треть в год. Компьютерный спорт в настоящее время внесен Минспорта в перечень официальных видов спорта, а к следующему десятилетию объем рынка киберспорта в России должен достигнуть 16 млн долларов.

    «Ростелеком» намерен инвестировать в российский киберспорт

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    Автор: Валентин Меликов
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