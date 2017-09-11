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Сирия, 11 сентября. Курды продолжают развивать наступление в Дейр эз-Зоре. Один из боевиков ССА** попал в плен к «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа. САА ускорила подготовку к форсированию Евфрата в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают воздушную поддержку САА и ее союзникам в окрестностях Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ускорили подготовку к форсированию реки Евфрат в Дейр эз-Зоре; открыли трассу Маабар — Таксис на юге провинции Хама.

«Исламское государство»: взяло в плен одного из исламистов ССА в юго-западной части провинции Даръа; понесло потери в живой силе в боях с курдами в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжают столкновения с САА к северу от Хомса; ведут перестрелки с САА в южной части провинции Хама.

Курды: развивают наступление в Дейр эз-Зоре со стороны провинции Хасака; потеряли двоих бойцов в районе Аль-Мансур в городе Ракка.

Международная коалиция: провела серию боевых вылетов на западе провинции Аль-Анбар в Ираке.

Провинция Хомс

К северу от административного центра региона отмечаются вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Фатх Аш-Шам»****. Как сообщает оппозиционный новостной портал Homs Media Center, сирийская авиация сбросила несколько бочковых бомб на опорные пункты боевиков на окраине деревни Айн Хусейн. Кроме того, военнослужащие правительственных войск провели ответный артиллерийский обстрел позиций исламистов в окрестностях населенного пункта Аль-Саан. Никакой информации о потерях со стороны «Джебхат Ан-Нусры»* пока не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

Инженерные войска САР продолжают вести работы по разминированию административного центра провинции. Как передает информационное агентство Reuters , Россия направила 175 саперов в помощь военнослужащим САА.

Тем временем Сирийские демократические силы**** (SDF), поддерживаемые Соединенными Штатами Америки, начали полномасштабное наступление в Дейр эз-Зоре, продвигаясь со стороны провинции Хасака. По данным агентства новостей Al Masdar News, на данный момент основной задачей курдов является захват города Абу Кемаль, расположенного близ сирийско-иракской границы. Вследствие этого сирийская армия ускорила подготовку к форсированию реки Евфрат, для того чтобы перекрыть проамериканским курдским подразделениям путь на пограничный город. Лодки и понтонные мосты уже были доставлены ранее.

Напомним, накануне Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российских ВКС полностью зачистила от ИГИЛ* стратегическую магистраль, пролегающую между городами Пальмира и Дейр-эз-Зор. Кроме того, под контроль армии Башара Асада перешла гора Аль-Тарда. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, небольшое количество террористов «Исламского государства»* все еще остаются в данном районе, а также вблизи освобожденной военной авиабазы Дейр эз-Зора. Тем не менее военные эксперты уверены, что при помощи авиаударов авиации РФ вскоре окрестности города будут освобождены.

Новая партия гуманитарной помощи была доставлена жителям столицы региона от российского Центра по примирению враждующих сторон. Мирное население проживало на оккупированных территориях с 2014 года.

Провинция Даръа

Радикалы террористического формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольного «Исламскому государству», продолжают столкновения с боевиками Сирийской свободной армии (ССА) на юго-западе региона. Военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (DI_monaseer9) сообщает о том, что террористам ИГИЛ удалось взять в плен одного из исламистов «умеренной оппозиции» в районе населенного пункта Аль-Абдали. В настоящий момент подробности инцидента выясняются. Напомним, ССА активизировала борьбу с ИГИЛовцами после того, как в провинциях Даръа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда было заключено перемирие между правительственными силами и отрядами «свободной армии». Режим прекращения огня вступил в силу 9 июля в результате переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Гамбурге.

Провинция Ракка

Twitter-канал (ClaudiaAlMina) сообщает об ожесточенных боях между Демократическими силами Сирии (SDF) и отрядами «Исламского государства» в центральных кварталах Ракки. В ходе последних столкновений районе Аль-Мансур были ликвидированы по меньшей мере 23 террориста ИГ*. В свою очередь, курдские подразделения потеряли двоих бойцов. Напомним, крупномасштабное наступление курдов в столице провинции совместно с ВВС международной коалиции началось 6 июня этого года. За время битвы около 70 процентов территорий города перешли под контроль SDF и Отрядов народной самообороны (YPG). Однако боевики террористической группировки продолжают оказывать упорное сопротивление.

Провинция Хама

В южной части Хамы не утихает противостояние между силами САР и боевиками «Тахрир Аш-Шам». Согласно данным агентства новостей Barda News, стороны ведут взаимные артобстрелы недалеко от населенных пунктов Харб Нафса и Аль-Джомаклия. Под огнем исламистов вновь оказалась электростанция Аз-Захра, передает информационный портал Homs Media Center, подконтрольный вооруженной оппозиции. О нанесенном правительственной армии уроне пока не сообщалось.

Между тем движение по трассе Маабар — Таксис было возобновлено, сообщают военные источники Barda News.

Ирак

Военные самолеты западной коалиции, возглавляемой США, провели новую серию боевых вылетов в провинции Аль-Анбар, граничащей с территорией Сирии. По информации новостного портала Iraqi News, более семидесяти боевиков «Исламского государства» были уничтожены в результате авиаударов ВВС антитеррористического альянса. Однако в ходе авианалетов также пострадали и мирные жители региона. Несколько гражданских лиц были убиты в городах Ана, Аль-Каим и Рава, по-прежнему находящихся в оккупации террористической группировки.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)