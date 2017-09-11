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Сбербанк прокомментировал сообщения о превращении всех своих карт в кредитные
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    Сбербанк прокомментировал сообщения о превращении всех своих карт в кредитные

    12:16  11 Сентября 2017
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    Сбербанк прокомментировал сообщения о превращении всех своих карт в кредитные

    Москва, 11 сентября. В Сбербанке прокомментировали информацию о якобы изменении статуса дебетовых карт в личном кабинете «Сбербанк Онлайн». По словам представителя банка, в условиях обслуживания карт никаких изменений не производилось, таким образом, распространяемая в Интернете информация не соответствует действительности.

    При том, что карта может отображаться в «Сбербанк Онлайн» как «овердрафтная», никаких кредитов по ней невозможно. 

    «В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами», — отметил представитель. 

    Напомним, ранее сообщалось, что Сбербанк России в текущем году начнет выдавать российским гражданам паспорта

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    Автор: Тимур Румянцев
    #сбербанк
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