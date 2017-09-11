Сбербанк прокомментировал сообщения о превращении всех своих карт в кредитные

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Москва, 11 сентября. В Сбербанке прокомментировали информацию о якобы изменении статуса дебетовых карт в личном кабинете «Сбербанк Онлайн». По словам представителя банка, в условиях обслуживания карт никаких изменений не производилось, таким образом, распространяемая в Интернете информация не соответствует действительности.

При том, что карта может отображаться в «Сбербанк Онлайн» как «овердрафтная», никаких кредитов по ней невозможно.

«В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами», — отметил представитель.

Напомним, ранее сообщалось, что Сбербанк России в текущем году начнет выдавать российским гражданам паспорта.