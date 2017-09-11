Названо число потенциальных банкротов в России

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Москва, 11 сентября. Почти 700 тысяч россиян оказались в числе потенциальных банкротов по итогам первого полугодия текущего года, заявили аналитики Объединенного кредитного бюро.

Как следует из данных исследования ОКБ, потенциальными банкротами являются 660 тыс. граждан РФ.При этом в бюро отметили, что в общем количестве заемщиков с открытыми счетами доля таких граждан упала за два года с 1,5% до 1,4%. В то же время их количество увеличилось с 580 до 660 тыс. человек.

Отмечается, что 76% заемщиков перестают вовремя погашать кредиты, которые брали наличными, оставаясь должными примерно 754 тыс. рублей. На втором месте оказались автокредиты: в 10,2% случаев в категорию потенциальных банкротов попадают владельцы таких кредитов со средним долгом 981 тыс. рублей.

Еще 5,8% приходятся на ипотечные кредиты. Тут средний размер долга составляет 3,1 млн рублей.

Меньше всего банкротств приходится на POS-кредиты (POS — Point Of Sale, - прим. ФАН) – не более 0,2%. Средний долг по этим кредитам составляет 567 тыс. рублей.

