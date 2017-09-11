Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Ракка: ВВС коалиции США за сутки убили более 10 мирных жителей
Украина
Аваков назвал Украину «толпой людей, бездарно живущих на территории»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Аваков назвал Украину «толпой людей, бездарно живущих на территории»

    11:41  11 Сентября 2017  /обновлено: 12:53  11 Сентября 2017
    4124

    Аваков поставил ультиматум Саакашвили после прорыва границы Украины

    Киев, 9 сентября. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пытался не допустить накануне силовых столкновений и кровопролития на украинско-польской границе во время прибытия на Украину бывшего главы Одесской областной государственной  администрации Михаила Саакашвили. Об этом Аваков написал в Facebook.

    Аваков потребовал от бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михайла Саакашкили пройти процедуру оформления после «прорыва» госграницы Украины.

    По факту случившегося на переход «Шегени» было возбуждено уголовное дело по статье 332 УК Украины о незаконном пересечении границы страны. Он выразил уверенность. что прокуратура поддержит МВД в данном расследовании.

    «Каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских будет «офизичен» установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона», — написал Аваков в Facebook.

    Аваков подчеркнул, что каждый участник прорыва госграницы Украины и нападения на пограничников и полицию будет установлен и наказан, сообщает Newinform.

    Вопрос не в сути конфликта и личностях, подчеркнул министр внутренних дел. «Мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории», добавил он.

    Напомним, накануне около 40 человек, включая Михаила Саакашвили, незаконно пересекли границу Украины. В результате, по данным Авакова, пострадали 16 пограничников, им была оказана медицинская помощь.

    Аваков поставил ультиматум Саакашвили после прорыва границы Украины

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайлиди
    #украина #саакашвили #аваков #граница
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 355

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        733

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14516

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2375

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4434
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5663
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1173
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        355
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        33966