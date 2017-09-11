Аваков назвал Украину «толпой людей, бездарно живущих на территории»

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Киев, 9 сентября. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пытался не допустить накануне силовых столкновений и кровопролития на украинско-польской границе во время прибытия на Украину бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Об этом Аваков написал в Facebook.

Аваков потребовал от бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михайла Саакашкили пройти процедуру оформления после «прорыва» госграницы Украины.

По факту случившегося на переход «Шегени» было возбуждено уголовное дело по статье 332 УК Украины о незаконном пересечении границы страны. Он выразил уверенность. что прокуратура поддержит МВД в данном расследовании.

«Каждый персонаж, из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских будет «офизичен» установлен и подвергнется наказанию со стороны Закона», — написал Аваков в Facebook.

Аваков подчеркнул, что каждый участник прорыва госграницы Украины и нападения на пограничников и полицию будет установлен и наказан, сообщает Newinform.

Вопрос не в сути конфликта и личностях, подчеркнул министр внутренних дел. «Мы не государство, а толпа людей, бездарно живущих на территории», добавил он.

Напомним, накануне около 40 человек, включая Михаила Саакашвили, незаконно пересекли границу Украины. В результате, по данным Авакова, пострадали 16 пограничников, им была оказана медицинская помощь.