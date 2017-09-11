Лолита удивила зрителей появлением на сцене «Новой волны» с пакетом молока

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Сочи, 11 сентября. Певица Лолита удивила поклонников, появившись на сцене «Новой волны» с пакетом молока. Исполнительница пояснила, что переживала за связки после длительного перелета.

На сцену Лолита вышла с пакетом молока в руках. Как выяснилось, она перенесла длительный перелет, который мог негативно отразиться на голосовых связках. Как известно, теплое молоко помогает быстро восстановить голос.

Добавим, что Лолита удивила зрителей не только необычным появлением у микрофона, но и трогательным исполнением песни «Раневская», посвященной актрисе Фаине Раневской. Зал рукоплескал артистке.

Конкурс «Новая волна» впервые проходит в Олимпийском парке Сочи, передает «Свободная пресса». В музыкальном конкурсе участвуют 14 молодых певцов из 12 стран.