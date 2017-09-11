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Лолита удивила зрителей появлением на сцене «Новой волны» с пакетом молока
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    Лолита удивила зрителей появлением на сцене «Новой волны» с пакетом молока

    12:27  11 Сентября 2017
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    лолита

    Сочи, 11 сентября. Певица Лолита удивила поклонников, появившись на сцене «Новой волны» с пакетом молока. Исполнительница пояснила, что переживала за связки после длительного перелета.

    На сцену Лолита вышла с пакетом молока в руках. Как выяснилось, она перенесла длительный перелет, который мог негативно отразиться на голосовых связках. Как известно, теплое молоко помогает быстро восстановить голос. 

    Лолита удивила зрителей появлением на сцене «Новой волны» с пакетом молока

    Добавим, что Лолита удивила зрителей не только необычным появлением у микрофона, но и трогательным исполнением песни «Раневская», посвященной актрисе Фаине Раневской. Зал рукоплескал артистке.

    Конкурс «Новая волна» впервые проходит в Олимпийском парке Сочи, передает «Свободная пресса». В музыкальном конкурсе участвуют 14 молодых певцов из 12 стран. 

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    Автор: Борис Любимов
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