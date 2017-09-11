Прорыв Саакашвили: за голову Петра Порошенко теперь никто не поручится

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Организованная толпа сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в минувшую субботу прорвала оцепление пограничников и украинских силовиков на пропускном пункте «Шегини» на украинско-польской границе. В итоге экс-президент Грузии прорвался на территорию Украины, несмотря на формальное отсутствие у него каких-либо документов, необходимых для пересечения границы.

Что стоит за таким комичным вариантом «возвращения на новую родину» — и чего ждать в дальнейшем развитии этого сюжета?

Террариум единомышленников

Звериные повадки типичных представителей украинской политической элиты, которым позавидовала бы даже «Книга джунглей», давно стали притчей во языцех. Поэтому массовая драка на пограничном пропускном пункте, несмотря на всю ее зрелищность, показывает не только текущую слабость украинского государства, но и глубинные процессы, которые подспудно шли в украинской элите и вырвались, наконец, наружу.

Фактически, приход к власти лидеров «Евромайдана» поставил перед ними еще весной 2014 года непростую задачу — ни один из них не только не обладал необходимой харизмой или политическим весом, но и не стремился брать на себя полную ответственность за будущие преступления. Последние мыслились практически неизбежными в условиях вооруженного переворота в столице и стартующей гражданской войны в стране.

В таких условиях фигура слабого как политика и дистанцировавшегося от событий зимы 2013–14 годов Петра Порошенко казалась неким компромиссным вариантом, который позволил бы победителям не только сохранить реальную власть, но и обеспечить себя идеальным «козлом отпущения» при любом развитии событий.

Однако реальность политической борьбы на Украине оказалась богаче любых раскладов и планов в стане неожиданных победителей. Пропагандируемый как «народная революция» февральский переворот в Киеве расколол не только украинское общество, но и сам «революционный актив». Как оказалось, большая часть «побратимов» просто спит и видит, как бы воткнуть нож в спину своим бывшим товарищам и друзьям.

Некоторые герои «Евромайдана», вроде одиозного Сашка Белого, были упокоены в буквальном смысле. Другие, вроде революционного премьер-министра Арсения Яценюка, первой леди украинской политики Юлии Тимошенко или олигарха-губернатора Игоря Коломойского, получили свой выходной билет в виде отлучения от реальной власти. При этом к успехам лично Порошенко все эти события имеет косвенное отношение — скорее, новый президент Украины лишь благополучно выжидал нужного момента и умело пользовался разногласиями в стане своих политических конкурентов.

Итогом трехлетнего правления Порошенко стала даже определенная концентрация власти в его руках — конечно, насколько это возможно в текущей, весьма слабой версии украинского государства.

В силу этого понятен первый лагерь, который вполне может пойти на долговременный союз с «бешеным Михо». Это опальная часть столичной украинской элиты, которая по собственной глупости и жадности, а также благодаря действиям Порошенко осталась за бортом политического процесса. Особенно важен такой вариант для Тимошенко, это ее лебединая песня — если у нее не получится в этот раз вернуться во власть на плечах у Саакашвили, то может вообще уже никогда не получиться.

Ярлык на княжение

Вторым фактором, который все время воздействовал на систему государственной власти на Украине и ход политической борьбы в элите, была т.н. «уличная политика», которая во многом превратилась еще в 2014 году в политику вооруженных бандформирований.

По сути, «ярлык на княжение» современная украинская политическая элита получила не от своих избирателей, а от различных силовых формирований, которые не только привели к власти «героев майдана», но и самым активным образом влияли на процедуру выборов президента в 2014 году и нового состава Верховной Рады в 2015 году. Обе выборные кампании были обеспечены «штыками» карательных и территориальных батальонов и проходили под неусыпным контролирующем оком «героев АТО».

Сообщения с избирательных участков и тогда напоминали сводки боевых действий, разительно похожие на вчерашнее сообщение о «прорыве Саакашвили» на украинскую территорию: «Около 20.00 9 сентября 2017 года группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска «Шегини» устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в том числе и депутаты». Как видим, трогательный союз украинских депутатов и националистических боевиков, их настоящее «боевое братство» никуда не делись.

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Отсюда вырисовывается второй лагерь поддержки «безумного Михо». Это целый конгломерат парамилитарных, националистических, а то и открыто бандитских формирований, которые получили реальные рычаги власти и денег в 2014 году, но с тех пор день за днем лишь теряли свое влияние. Скатываясь в лучшем случае в состояние «придворных батальонов», а в худшем — на социальное дно, откуда их подняла «революция гидности».

В первых рядах этого лагеря в поддержку бывшего губернатора Одессы уже выступил небезызвестный Семен Семенченко, «дважды бежавший» комбат батальонной банды «Донбасс». Остальная часть разношерстной тусовки пока не высказалась публично, но можно предполагать, что их позиция будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Даешь украинскую конфедерацию!

Ну и, наконец, еще одним фактором поддержки Саакашвили может стать недовольство региональных элит текущей политикой Порошенко (а ведь есть еще и четвертый, внешнеполитический фактор — сохраняющаяся поддержка Мишико со стороны некоторых представителей западного истеблишмента, прежде всего американского). Нынешняя политика Киева по отношению к региональным элитам является достаточно двойственной — с одной стороны, столица старается не сильно ущемлять права и привилегии «социально-близких» региональных элит, а с другой стороны — к такого рода действиям ее побуждает постоянно ухудшающаяся социально-экономическая обстановка в стране.

Относительно спокойная ситуация периода 2014–17 годов была обеспечена за счет нескольких моментов. Во-первых, мобилизующим фактором для украинских элит стало реальное противостояние с Донбассом и виртуальное, но столь же напряженное — с Россией. Во-вторых, за период последних трех лет в значительной мере была «раскулачена» часть региональной элиты, повязанная с бывшей «Партией регионов», которая пыталась безуспешно мимикрировать под личину «Оппозиционного блока».

Впрочем, новое политическое прикрытие бывших «регионалов» сослужило им плохую службу — лишенное какого-либо внятного цивилизационного или даже политического наполнения, оно окончательно превратилось в «партию денег и бизнес-интересов», что поставило крест на влиянии «регионалов» даже в своих городах и областях.

Однако оба этих ресурса практически исчерпаны к концу 2017 года. Более того, проблемы для Киева все больше нарастают в «сакральных» западных областях, которые пока что счастливо избегали тотального разгрома, устроенного Киевом на юго-востоке. В этом отношении интересна конечная точка путешествия Саакашвили по Украине — его «стая товарищей» двинула на Львов, где руководит лидер партии «Самопомощь» мэр города Андрей Садовый.

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Позиция Садового по отношению к столичному начальству всегда была двойственной, что даже дало повод заикаться о «львовском сепаратизме». В открытую о таком говорить было нельзя — просто потому, что вся Украина якобы шла в том же направлении, куда хотел бы побыстрее убежать лично Львов вместе с областью и соседними регионами — в Европу.

Отсюда следует основная интрига нынешнего момента — смогут ли столь разнообразные силы, как бандиты Семенченко, «беглые грузины» Саакашвили, опальные столичные элитарии во главе с Тимошенко и «новые регионалы» в виде Садового и его «Самопомощи» столковаться между собой и создать новый «революционный комитет», но теперь уже — для свержения Порошенко?

В любом случае, будет весело. Грузинский гордый пескарь снова попал украинский пруд, вах!