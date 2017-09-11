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Заместитель Шойгу рассказал об организации выборов в ВС РФ
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    Заместитель Шойгу рассказал об организации выборов в ВС РФ

    11:42  11 Сентября 2017
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    Заместитель Шойгу рассказал об организации выборов в ВС РФ

    Москва, 11 сентября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков рассказал о подготовке ВС РФ к единому дню голосования.

    Николай Панков сообщил на специальном брифинге в ЦИК, что во время подготовки к единому дню голосования в Вооруженных силах России проведены все мероприятия, которые предусмотрены избирательным законодательством. Командование ВС РФ установило тесное взаимодействие с избирательными комиссиями всех уровней, избиркомы получили необходимые сведения  о военнослужащих, членах их семей, а также о гражданском персонале воинских частей.

    Николай Панков отметил, что все списки избирателей уже составлены и тщательно выверены. Военное руководство решило вопрос с доставкой личного состава из воинских частей, расположенных в удалении от избирательных комиссий. Для военнослужащих, несущих боевое дежурство в единый день, предоставляется возможность досрочного голосования.

    Заместитель Шойгу рассказал об организации выборов в ВС РФ

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    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #николай панков #вс рф #голосование
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