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Посадить нельзя выдавить: эксперты раскрыли планы Киева на Саакашвили
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    Посадить нельзя выдавить: эксперты раскрыли планы Киева на Саакашвили

    13:02  11 Сентября 2017
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    Вопрос политического выживания Порошенко: эксперты объяснили конфликт Киева и Саакашвили

    Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ранее был лишен украинского гражданства, должен пройти процедуру оформления на государственной границе Украины, а все участники прорыва обязаны явиться в полицию для дачи показаний. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска «Шегини» и пройти процедуру оформления или прибыть в подразделение миграционной службы. Всем участникам «прорыва», в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний», — написал Арсен Аваков на своей официальной странице в Facebook в понедельник, 11 сентября.

    Политический цирк

    Политолог Юрий Якорь в комментарии ФАН отметил, что Саакашвили — лицо без гражданства, которого ждет на Украине экстрадиция в Грузию. Понятно, что сам Саакашвили этого не хочет и будет биться до последнего, в том числе физически.

    «Собственно, сейчас вопрос недопуска Саакашвили на Украину — это вопрос политического выживания Порошенко, так как возможна еще одна попытка Майдана. При этом посадить Саакашвили за коррупцию Порошенко не может, так как это ударит по его либеральному имиджу за пределами страны. Так что тут стоит вопрос о том, удастся ли нынешним властям Украины выдавить Саакашвили за пределы страны и постепенно нейтрализовать его союзников. По данным на вчера, не удалось, но зато теперь у властей Украины есть отличная статья, чтобы подвести сторонников бывшего одесского губернатора под тюрьму», — добавил политолог.

    Вопрос политического выживания Порошенко: эксперты объяснили конфликт Киева и Саакашвили

    Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что политический процесс на Украине окончательно приобрел черты политического цирка. Причем в данном случае — с обеих сторон.

    «Все фигуранты — и Саакашвили, и Аваков, и Порошенко — выглядят как труппа клоунов, подрастерявших внимание постоянной публики и пустившихся в связи с этим побродяжить на гастроли. Вся эта история лишний раз показывает, что из себя на деле представляет «незалежная и самостийная держава», каково качество нынешней украинской власти, насколько она эффективна. Ответ на все эти вопросы — отрицательный. Так что стоит поблагодарить гражданина непонятно какого государства Саакашвили за то, что он дал возможность любому убедиться в этой истине воочию. На своем примере», — заключил эксперт.

    Вопрос политического выживания Порошенко: эксперты объяснили конфликт Киева и Саакашвили

    Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева, комментируя ФАН заявление Авакова, пояснила: подобные заявления выступают жестом отчаяния со стороны украинской власти. Ситуация с прорывом границы Саакашвили обнажила всю беспомощность украинской пограничной службы и полицейских.

    «Три года Украина грозилась дать отпор российским войскам, если они вдруг пойдут на Киев. А за несколько часов один несчастный Саакашвили с небольшой командой людей прорвался через границу как ни в чем не бывало. И самое интересное, что украинские власти испугались и элементарно не знали, как реагировать. Ведь в кои-то веки подобные заявления о возвращении на Украину оказались реальностью. Любые заявления Авакова о том, что он пытался смягчить процесс и не допустить столкновений, являются лишь попыткой оправдать случившееся. А призывы пройти процедуру оформления на госгранице — лишь попытки включить Саакашвили в свою схему оправдания. Однако экс-губернатор уже показал всем, что есть охрана границы Украины, что есть киевская власть в случае экстремальных ситуаций. И я вам скажу так, мы даже слишком хорошо отзывались о наших киевских «оппонентах». На деле все обстоит гораздо хуже», — заключила Наталия Елисеева.

    Как ранее сообщала RT, в отношении Михаила Саакашвили было заведено уголовное дело в связи с его «прорывом» на территорию Украины.

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    Автор: Илья Муромский
    #украина #порошенко #аваков #саакавшвили
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