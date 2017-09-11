Стыд и позор: Венгрия ответила суровыми мерами на принятый Украиной закон об образовании
Будапешт, 11 сентября. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал украинского посла Любовь Непоп из-за закона об образовании, ранее принятого Киевом. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского дипведомства.
Согласно приведенным данным, Сийярто собирается лично сказать Непоп, что считает закон об образовании «стыдом и позором». При этом глава внешнеполитического ведомства также дал указание венгерским дипломатам не поддерживать ни одной инициативы Киева на международной арене.
Сийярто также отметил, что на форумы ООН, ОБСЕ и Евросоюза будет вынесен вопрос о внесении изменений в новый закон.
Напомним, ранее Верховная рада проголосовала за закон, утвердивший тотальную украинизацию среднего образования.