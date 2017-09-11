Президент Азербайджана помиловал блогера Лапшина
Баку, 11 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал помилование блогера Александра Лапшина.
Помощник главы Азербайджанской Республики сообщил, что глава государства подписал помилование блогера Александра Лапшина, который был приговорен к трем годам тюрьмы, после того, как Лапшин попытался свести счеты с жизнью, пишет агентство «Ридус».
Ранее сообщалось, что суд по тяжким преступлениям города Бакински приговорил российско-израильского блогера к трем годам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы при посещении Нагорного Карабаха, который Баку считает своей территорией, временно оккупированной соседней Арменией. Лапшин себя виновным не признал, сообщает «Телеканал 360».