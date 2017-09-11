Президент Азербайджана помиловал блогера Лапшина

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Баку, 11 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал помилование блогера Александра Лапшина.

Помощник главы Азербайджанской Республики сообщил, что глава государства подписал помилование блогера Александра Лапшина, который был приговорен к трем годам тюрьмы, после того, как Лапшин попытался свести счеты с жизнью, пишет агентство «Ридус».

Ранее сообщалось, что суд по тяжким преступлениям города Бакински приговорил российско-израильского блогера к трем годам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы при посещении Нагорного Карабаха, который Баку считает своей территорией, временно оккупированной соседней Арменией. Лапшин себя виновным не признал, сообщает «Телеканал 360».