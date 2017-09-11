Жители Сирии остро нуждаются в продовольствии и медикаментах — Минобороны РФ

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Москва, 11 сентября. Жителям Сирии на сегодняшний день необходима тысяча тонн продовольствия и свыше 80 тонн медикаментов. Об этом сообщается в письме оборонного ведомства РФ, направленном специальному посланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре.

По словам главы ведомства Сергея Шойгу, гуманитарная ситуация в Сирии напряженная В лагерях беженцев, которые расположены в районах Ат-Танф и Акербат, где на сегодняшний день находятся примерно 60 тысяч человек, зафиксирован острый дефицит продовольствия и лекарств.

«Острая потребность сирийцев только в продовольствии составляет сегодня более тысячи тонн и более 80 тонн в медикаментах», — следует из текста письма.

Напомним, ранее стало известно, что российский министр направил де Мистуре письмо, в котором призвал в срочном порядке увеличить объемы гуманитарной помощи Сирии.