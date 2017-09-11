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Сирия: Шойгу призвал де Мистуру нарастить объемы гумпомощи ООН
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    Сирия: Шойгу призвал де Мистуру нарастить объемы гумпомощи ООН

    11:32  11 Сентября 2017
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    Сирия: Шойгу призвал де Мистуру нарастить объемы гумпомощи ООН

    Москва, 11 сентября. Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в письме к спецпосланнику генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре призвал ООН срочно наращивать объемы гуманитарной помощи, поставляемой в Сирию.

    Сирия: Шойгу призвал де Мистуру нарастить объемы гумпомощи ООН

    Как сообщили в Минобороны России, министр обратился к ООН с предложением акцентировать внимание на оказании помощи сирийскому населению. В первую очередь, отметил Шойгу в письме, необходимо направить усилия на восстановление разрушенных домов, школ, больниц и объектов инфраструктуры.

    «Правительственными войсками при поддержке ВКС России освобождена от террористов значительная территория Сирии. Созданы условия для восстановления мирной жизни, — указано в сообщении военного ведомства. — Однако, как подчеркивает Сергей Шойгу, не все сирийцы могут быстро вернуться в свои дома. Действиями террористов многие населенные пункты разрушены. В руинах тысячи жилых домов, школ и медицинских учреждений, объектов социальной инфраструктуры».

    Минобороны РФ ведет список населенных пунктов в Сирии, которые наиболее остро нуждаются в помощи для восстановления разрушенного жилья и обеспечения нормальных условий жизни для сирийцев.

    Сирия: Шойгу призвал де Мистуру нарастить объемы гумпомощи ООН

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    Автор: Валентин Меликов
    #шойгу #де мистура
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