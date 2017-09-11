Еврокомиссия потратит около трех миллиардов евро на реформы в Молдавии

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Брюссель, 11 сентября. Европейская комиссия намерена содействовать Молдавии в проведении реформы государственного управления.

Еврокомиссия планирует потратить около трех миллиардов евро на смену структуры государственных органов Молдавии и территориальное деление страны, пишет RT. В опубликованном тендере отмечается, что целью комплекса мероприятий является совершенствование кадрового и организационного потенциалов местных и центральных органов управления страны.

Реализация данной программы рассчитана на два года, координировать проект в Молдавии будет делегация Европейской комиссии. Подрядчик, получивший тендер, будет содействовать проведению горизонтальной реформы системы государственного управления для повышения подотчетности и эффективности ее работы.