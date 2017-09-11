Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Весь мир
Еврокомиссия потратит около трех миллиардов евро на реформы в Молдавии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Еврокомиссия потратит около трех миллиардов евро на реформы в Молдавии

    11:15  11 Сентября 2017
    41

    Еврокомиссия потратит около трех миллиардов евро на реформы в Молдавии

    Брюссель, 11 сентября. Европейская комиссия намерена содействовать Молдавии в проведении реформы государственного управления.

    Еврокомиссия планирует потратить около трех миллиардов евро на смену структуры государственных органов Молдавии и территориальное деление страны, пишет RT. В опубликованном тендере отмечается, что целью комплекса мероприятий является совершенствование кадрового и организационного потенциалов местных и центральных органов управления страны.

    Реализация данной программы рассчитана на два года, координировать проект в Молдавии будет делегация Европейской комиссии. Подрядчик, получивший тендер, будет содействовать проведению горизонтальной реформы системы государственного управления для повышения подотчетности и эффективности ее работы.

    Еврокомиссия потратит около трех миллиардов евро на реформы в Молдавии

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #молдавия #реформа #еврокомиссия #евро
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 359

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        743

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14520

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2378

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4435
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5855
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1431
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        364
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34081