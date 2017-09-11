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Назван топ-10 самых популярных городов России в бархатный сезон
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    Назван топ-10 самых популярных городов России в бархатный сезон

    12:18  11 Сентября 2017
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    бархатный сезон

    Москва, 11 сентября. Аналитическое агентство ​ТурСтат опубликовало рейтинги самых популярных российских городов и курортов для отдыха в бархатный сезон. Как выяснили эксперты, самым любимым городом туристов является Санкт-Петербург, курортным городом — Сочи.

    «Топ-10 городов России, популярных для путешествий в сентябре 2017 года, составляют Санкт-Петербург, Москва, Казань, Ярославль, Калининград, Владимир, Нижний Новгород, Кострома, Самара и Иркутск», — сообщается на сайте аналитического агентства.

    Назван топ-10 самых популярных городов России в бархатный сезон

    Самый дешевый отдых путешественников ожидает в Нижнем Новгороде, отметили в ТурСтате. Что касается курортов, то самыми популярными среди россиян оказались города в Краснодарском крае, Крыму и Ставрополье. В топ-5 входят Сочи, Ялта, Анапа, Геленджик, Алушта и Новороссийск.

    «Рейтинг курортов основан на результатах анализа информации систем онлайн-бронирования средств размещений туристов», — добавили в агентстве.

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    Автор: Борис Любимов
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