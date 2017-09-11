Защита Улюкаева полагает, что Сечин должен извиниться перед прокурорами

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Москва, 11 сентября. Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева полагает, что руководитель «Роснефти» Игорь Сечин должен извиниться за оскорбление прокуроров. Об этом журналистам заявил адвокат Тимофей Гриднев, передает РИА Новости.

«Оскорблять прокуроров совершенно не обоснованно, я думаю, он должен принести извинения», — заявил Гриднев.

Ранее Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым.

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев прокомментировал высказывание главы «Роснефти» Игоря Сечина, назвавшего «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы их разговора при передаче взятки.

«Есть замечательная пословица, которую Николай Васильевич Гоголь взял эпиграфом к «Ревизору»: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — заметил Улюкаев.

Напомним, по мнению Сечина, в обнародованном диалоге были сведения, содержащие гостайну. Кроме того, глава Роснефти заявил, что процесс по делу бывшего министра экономического развития должен быть закрытым.