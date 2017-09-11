Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Общество
Защита Улюкаева полагает, что Сечин должен извиниться перед прокурорами
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Защита Улюкаева полагает, что Сечин должен извиниться перед прокурорами

    11:17  11 Сентября 2017  /обновлено: 15:01  11 Сентября 2017
    3078

    Улюкаев ответил Сечину цитатой из «Ревизора»

    Москва, 11 сентября. Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева полагает, что руководитель «Роснефти» Игорь Сечин должен извиниться за оскорбление прокуроров. Об этом журналистам заявил адвокат Тимофей Гриднев, передает РИА Новости.

    «Оскорблять прокуроров совершенно не обоснованно, я думаю, он должен принести извинения»,  — заявил Гриднев.

    Ранее Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы его разговора с Улюкаевым. 

    Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев прокомментировал высказывание главы «Роснефти» Игоря Сечина, назвавшего «профессиональным кретинизмом» обнародование стенограммы их разговора при передаче взятки.

    «Есть замечательная пословица, которую Николай Васильевич Гоголь взял эпиграфом к «Ревизору»: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива», — заметил Улюкаев.

    Напомним, по мнению Сечина, в обнародованном диалоге были сведения, содержащие гостайну. Кроме того, глава Роснефти заявил, что процесс по делу бывшего министра экономического развития  должен быть закрытым.

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #улюкаев #сечин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 364

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        756

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        14525

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        2379

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4437
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        Лавров рассказал о судьбе американских дипмиссий в России

        15:17   11 Сентября 2017
        5855
        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        Путин поручил правительству довести МРОТ до прожиточного минимума к 2019 году

        15:16   11 Сентября 2017
        1431
        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06   11 Сентября 2017
        364
        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

        12:31   11 Сентября 2017
        34081