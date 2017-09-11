Политика памяти: эксперт рассказал, зачем Польша требует от Германии военные репарации

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Варшава имеет право требовать от Германии 48 миллиарда долларов США репараций за ущерб, который был нанесен Польше во время Второй мировой войны. Такие цифры привело Бюро анализа польского Сейма. О том, зачем польское руководство вымогает деньги у Берлина, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Оккупационная политика

Как считает Варшава, Польша понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы». Польские власти оценили «целенаправленное и организованное истребление населения, а также принудительные работы и намеренное уничтожение имущества» в 258 миллиардов довоенных злотых, по курсу 1 доллар за 5,3 злотого.

Асимметричная тактика

Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, Варшава в борьбе с Берлином использует асимметричную тактику. Принципиальный вопрос, который разделяет сейчас Германию и Польшу, — это нежелание последней, как и других стран Вышеградской группы (Венгрии, Чехии, Словакии), принимать на своей территории «излишки» экономических мигрантов и беженцев из мусульманских стран, которые сейчас находятся на территории Германии.

«Брюссель (читай: Берлин) грозит ввести против отказывающейся от новой порции «культурного разнообразия» Варшавы санкции. Польше нужно отвечать, что она и делает, но только ответ касается совершенно иной, хотя и весьма болезненной для Берлина темы — Второй мировой войны. Разумеется, Варшава не надеется, что Германия действительно будет платить требуемые от нее репарации. Здесь дело не в них, а в попытке заставить Берлин прекратить давление на Варшаву в связи с миграционными квотами. В новейшей истории нет более политизированной темы, чем Вторая мировая война, ее причины, ход и количество жертв», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, мы привыкли к «переписыванию истории» об этом трагическом событии в новых постсоветских странах, однако и ближе к Западу имеет место исторический ревизионизм. Зачастую такой ревизионизм является одним из базовых принципов «политики памяти» — комплекса государственных программ, прежде всего образовательных, направленных на «правильное» понимание новым поколением граждан страны ее истории. История Польши преподается молодым полякам в том ключе, что у них было мирное и культурное государство, которое, однако, на протяжении столетий подвергалась несправедливости и насилию со стороны двух соседних империалистических монстров — Германии и России, которые всегда мечтали разорвать Польшу, лишив ее национальной гордости и государственности как таковой.

«Тот факт, что польское руководство сыграло существенную роль в провоцировании Гитлера начать боевые действия, полностью игнорируется. Зато не игнорируются миллионы жизней евреев-граждан Польши, которые были уничтожены в ходе холокоста. При этом данные цифры присовокупляются к общему числу польских жертв Второй мировой войны. «Этническая чистка» евреев Польши и ряда других стран Восточной Европы осуществлялась немцами при активной и всесторонней поддержке оккупированного нееврейского населения», — добавил Станислав Бышок.

По словам эксперта, Польша действительно пострадала в ходе Второй мировой войны, а Варшава была практически полностью уничтожена в 1944 году и после восстановлена cилами как самих поляков, так и Советского Союза, который в нынешней польской историографии также отнесен к числу представителей абсолютного зла. Сегодняшние претензии Варшавы к Москве и Берлину носят политический и, в последнем случае, прагматический характер. Никаким восстановлением исторической справедливости здесь не пахнет.

Напомним, Польша получала репарации от Берлина до 1953 года, когда сама решила отказаться от дальнейших выплат со стороны Германии.

В конце августа министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин обязан компенсировать Варшаве ущерб, нанесенный во время войны, и преступления против польского народа. Позже премьер-министр Польши Беата Шидло подтвердила, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии.