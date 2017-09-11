Политика памяти: эксперт рассказал, зачем Польша требует от Германии военные репарации
Варшава имеет право требовать от Германии 48 миллиарда долларов США репараций за ущерб, который был нанесен Польше во время Второй мировой войны. Такие цифры привело Бюро анализа польского Сейма. О том, зачем польское руководство вымогает деньги у Берлина, читайте в материале Федерального агентства новостей.
Оккупационная политика
Как считает Варшава, Польша понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы». Польские власти оценили «целенаправленное и организованное истребление населения, а также принудительные работы и намеренное уничтожение имущества» в 258 миллиардов довоенных злотых, по курсу 1 доллар за 5,3 злотого.
Асимметричная тактика
Как отметил в беседе с корреспондентом ФАН политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, Варшава в борьбе с Берлином использует асимметричную тактику. Принципиальный вопрос, который разделяет сейчас Германию и Польшу, — это нежелание последней, как и других стран Вышеградской группы (Венгрии, Чехии, Словакии), принимать на своей территории «излишки» экономических мигрантов и беженцев из мусульманских стран, которые сейчас находятся на территории Германии.
«Брюссель (читай: Берлин) грозит ввести против отказывающейся от новой порции «культурного разнообразия» Варшавы санкции. Польше нужно отвечать, что она и делает, но только ответ касается совершенно иной, хотя и весьма болезненной для Берлина темы — Второй мировой войны. Разумеется, Варшава не надеется, что Германия действительно будет платить требуемые от нее репарации. Здесь дело не в них, а в попытке заставить Берлин прекратить давление на Варшаву в связи с миграционными квотами. В новейшей истории нет более политизированной темы, чем Вторая мировая война, ее причины, ход и количество жертв», — пояснил Станислав Бышок.
По словам эксперта, мы привыкли к «переписыванию истории» об этом трагическом событии в новых постсоветских странах, однако и ближе к Западу имеет место исторический ревизионизм. Зачастую такой ревизионизм является одним из базовых принципов «политики памяти» — комплекса государственных программ, прежде всего образовательных, направленных на «правильное» понимание новым поколением граждан страны ее истории. История Польши преподается молодым полякам в том ключе, что у них было мирное и культурное государство, которое, однако, на протяжении столетий подвергалась несправедливости и насилию со стороны двух соседних империалистических монстров — Германии и России, которые всегда мечтали разорвать Польшу, лишив ее национальной гордости и государственности как таковой.
«Тот факт, что польское руководство сыграло существенную роль в провоцировании Гитлера начать боевые действия, полностью игнорируется. Зато не игнорируются миллионы жизней евреев-граждан Польши, которые были уничтожены в ходе холокоста. При этом данные цифры присовокупляются к общему числу польских жертв Второй мировой войны. «Этническая чистка» евреев Польши и ряда других стран Восточной Европы осуществлялась немцами при активной и всесторонней поддержке оккупированного нееврейского населения», — добавил Станислав Бышок.
По словам эксперта, Польша действительно пострадала в ходе Второй мировой войны, а Варшава была практически полностью уничтожена в 1944 году и после восстановлена cилами как самих поляков, так и Советского Союза, который в нынешней польской историографии также отнесен к числу представителей абсолютного зла. Сегодняшние претензии Варшавы к Москве и Берлину носят политический и, в последнем случае, прагматический характер. Никаким восстановлением исторической справедливости здесь не пахнет.
Напомним, Польша получала репарации от Берлина до 1953 года, когда сама решила отказаться от дальнейших выплат со стороны Германии.
В конце августа министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что Берлин обязан компенсировать Варшаве ущерб, нанесенный во время войны, и преступления против польского народа. Позже премьер-министр Польши Беата Шидло подтвердила, что ее страна имеет право на репарацию со стороны Германии.