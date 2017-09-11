«Железный Феликс» с нами: Дзержинскому вновь ставят памятники

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Одиннадцатого сентября 2017 года исполняется 140 лет со дня рождения одного из самых крупных деятелей Октябрьской революции и первых послереволюционных лет — Феликса Дзержинского — «Железного Феликса» — знаменитого революционера, создателя и первого руководителя ВЧК — Всероссийской чрезвычайной комиссии — прообраза российских спецслужб.

Из дворян в зэки

Дзержинский родился 11 сентября (30 августа по старому стилю) 1877 год в польской дворянской семье в родовом имении Дзержиново Виленской губернии Российской империи (ныне Минская область Белоруссии). Всего в семье было девять детей. Родители будущего создателя ВЧК были людьми образованными — мать из профессорской семьи, отец — учитель гимназии. Когда Феликсу было всего пять лет, его отец скончался от туберкулеза. Предрасположенность к этому заболеванию, видимо, передалась по наследству, и Феликс Дзержинский также всю свою жизнь страдал от туберкулеза.

Будущий революционер учился в гимназии, но закончил только семь классов, хотя показывал неплохую успеваемость. Однако юному Феликсу было не до учебы — еще будучи подростком, он начал вести революционную агитацию среди одноклассников, а также в кружках для ремесленных и фабричных учеников. Активность молодого революционера не осталась незамеченной царскими властями, и все годы до Февральской революции 2017 года жизнь Дзержинского являла собой череду арестов, ссылок, тюремных отсидок и побегов. В перерывах между очередными отсидками он вел революционную работу — и в Российской империи, и за границей — куда бежал по пути в одну из ссылок.

Вскоре Дзержинский нелегально вернулся на родину, участвовал в революции 1905 года, и снова череда арестов — вплоть до февраля 2017 года.

Октябрьская революция

Судя по историческим документам, сразу после освобождения Дзержинский активно включился в подготовку Октябрьской революции, он создавал отряды Красной гвардии в Москве, участвовал в заседании ЦК РСДРП, принявшем решение о вооруженном восстании, руководил захватом главного почтамта и телеграфа.

Во главе ВЧК-ОГПУ

После революции Дзержинский активно включился в борьбу с так называемой контрреволюцией — то есть с теми, кто отказывался принять советскую власть. В декабре 1917 года Совнаркомом была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, и Дзержинский был назначен ее председателем. Он возглавлял ВЧК вплоть до преобразования этой службы в ГПУ в феврале 1922 года. С именем Дзержинского связывают организацию «красного террора», массовые расстрелы, взятие заложников и другие беззакония того времени. («Железный Феликс» был также главным редактором журнала «Красный террор»).

Позже Дзержинский руководил борьбой с повстанческим движением на Украине, участвовал в войне с Польшей и занимал многие важные государственные посты, в том числе руководил железными дорогами и занимался борьбой с беспризорностью. Однако в истории Дзержинский остался именно как руководитель ВЧК—ОГПУ.

Смерть и память

Дзержинский прожил недолго — всего 48 лет (он умер 20 июля 1926 года в Москве). По разным сведениям, причиной его смерти стал или обострившийся туберкулез — следствие лишений предреволюционных и первых революционных лет — или заболевание сердца. Впрочем, как и в случаях с другими крупными советскими деятелями, которые не стали жертвами репрессий, а умерли своей смертью, ходили слухи, что со смертью Дзержинского дело, как говорится, нечисто.

Ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи мы не можем, но упомянем следующее: жертвами сталинских репрессий стали преемники Дзержинского на посту главы ВЧК (Яков Петерс), наркома путей сообщения СССР (Ян Рудзутак), а также предшественник «Железного Феликса» на посту председателя ВСНХ (Алексей Рыков).

Битва с памятниками

Дзержинский похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены. После его смерти в СССР его именем были названы тысячи городов и населенных пунктов, улиц и площадей, школ и институтов.

В последние года на Украине все названия, связанные с Дзержинским, в связи с законом о декоммунизации были заменены, населенным пунктам были возвращены исторические названия (в том числе городу Днепродзержинску вернули название Каменное).

В России после подавления путча ГКЧП в августе 1991 года на Лубянской площади в Москве был снесен памятник Дзержинскому у здания КГБ (проект скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова). Все попытки вернуть памятник на прежнее место успехом не увенчались.

В то же время к 140-й годовщине со дня рождения «Железного Феликса в городе Кирове по просьбе ветеранов ФСБ был установлен новый памятник Дзержинскому. Аналогичный памятник планируется установить и в Курске.

В 2017 году Саратовскому институту Росгвардии было возвращено прежнее название — Краснознаменный институт имени Дзержинского.

В советской историографии Дзержинский считался романтическим героем революции, в СССР ему были посвящены многие литературные произведения и фильмы.

Образ Дзержинского на экране создавали в том числе такие знаменитые советские актеры, как Олег Ефремов («Рассказы о Ленине», 1957), Василий Ливанов («Синяя тетрадь», 1963), Василий Лановой («Шестое июля», 1968), Михаил Козаков («Государственная граница», 1980, «Синдикат-2», 1981), и другие.