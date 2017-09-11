Киркоров привез 20 чемоданов одежды на «Новую волну» в Сочи

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Сочи, 11 сентября. По словам известнейшего российского поп-певца Филиппа Киркорова, он просто не мог приехать на «Новую волну» в Сочи без 20 чемоданов со своими выходными нарядами — многие из которых мало подходят для того, чтобы появиться на них где-то, кроме сцены. На «Новой волне — 2017» у Киркорова особая миссия — его ждет специальный трибьют-концерт, в ходе которого хиты короля российской поп-музыки будут перепевать его знакомые и друзья.

«А как иначе? Я же должен удивлять зрителей, давать им возможность обсудить меня, мои образы. Поэтому и вооружился, что называется, до зубов», — объяснил Киркоров обилие багажа в беседе с Дни.ру.

По словам певца, ему непрерывно необходимо подбирать костюмы в соответствии с исполняемой песней, сценическими декорациями и даже погодой. Несмотря на то, что некоторые зрители сочли вид артиста комичным, сам он отмечает, что предпочитает костюмы дорогих марок — например Dolce & Gabbana — и уверен в силе придуманного им сценического образа.