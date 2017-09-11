Число пострадавших в ДТП с фурой и поездом в ХМАО выросло до 18 человек
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Ханты-Мансийск, 11 сентября. Число пострадавших в Югре в результате дорожно-транспортного происшествия с фурой и поездом выросло до 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.
По имеющимся данным, у раненных в аварии зафиксированы множественные ссадины и гематомы. Врачи сообщили, что находящиеся в тяжелом состоянии пациенты чувствуют себя лучше.
Напомним, серьезное ДТП с участием большегруза и поезда случилось в минувшую субботу. Водитель фуры выехал на железнодорожные пути, в результате столкновения состав сошел с рельс.
В настоящее время обстоятельства и детали произошедшего выясняются.