Число пострадавших в ДТП с фурой и поездом в ХМАО выросло до 18 человек

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Ханты-Мансийск, 11 сентября. Число пострадавших в Югре в результате дорожно-транспортного происшествия с фурой и поездом выросло до 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

По имеющимся данным, у раненных в аварии зафиксированы множественные ссадины и гематомы. Врачи сообщили, что находящиеся в тяжелом состоянии пациенты чувствуют себя лучше.

Напомним, серьезное ДТП с участием большегруза и поезда случилось в минувшую субботу. Водитель фуры выехал на железнодорожные пути, в результате столкновения состав сошел с рельс.

В настоящее время обстоятельства и детали произошедшего выясняются.