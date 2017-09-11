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Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с фурой и поездом в ХМАО выросло до 18 человек
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    Число пострадавших в ДТП с фурой и поездом в ХМАО выросло до 18 человек

    11:00  11 Сентября 2017
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    Число пострадавших в ДТП с фурой и поездом в ХМАО выросло до 18 человек

    Ханты-Мансийск, 11 сентября. Число пострадавших в Югре в результате дорожно-транспортного происшествия с фурой и поездом выросло до 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска. 

    По имеющимся данным, у раненных в аварии зафиксированы множественные ссадины и гематомы. Врачи сообщили, что находящиеся в тяжелом состоянии пациенты чувствуют себя лучше. 

    Число пострадавших в ДТП с фурой и поездом в ХМАО выросло до 18 человек

    Напомним, серьезное ДТП с участием большегруза и поезда случилось в минувшую субботу. Водитель фуры выехал на железнодорожные пути, в результате столкновения состав сошел с рельс.

    В настоящее время обстоятельства и детали произошедшего выясняются.

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    Автор: Дана Балан
    #дтп #хмао #югра
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