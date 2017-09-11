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Политика
Россиянку, осужденную за попытку примкнуть к ИГ, освободили из тюрьмы в Кабуле
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    Россиянку, осужденную за попытку примкнуть к ИГ, освободили из тюрьмы в Кабуле

    11:07  11 Сентября 2017
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    Россиянку, осужденную за попытку примкнуть к ИГ, освободили из тюрьмы в Кабуле

    Москва, 11 сентября. Посольство РФ в Афганистане сообщило об освобождении из тюрьмы Кабула россиянки, отбывавшей наказание на попытку присоединиться к террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*), и ее дочери. 

    Как рассказали в посольстве, россиянка 1991 года рождения и ее дочь 2012 г. р. были освобождены из кабульской тюрьмы «Пуле-Чархи» накануне. При этом ее супруг 1984 года рождения еще отбывает наказание.

    По словам дипломатов, после освобождения россиянка с дочерью была доставлена в дипмиссию РФ, где им было обеспечено питание и проживание, а также предложена медпомощь.

    «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #иг #кабул #афганистан
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