Россиянку, осужденную за попытку примкнуть к ИГ, освободили из тюрьмы в Кабуле

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Москва, 11 сентября. Посольство РФ в Афганистане сообщило об освобождении из тюрьмы Кабула россиянки, отбывавшей наказание на попытку присоединиться к террористической организации «Исламское государство»* (ИГ*), и ее дочери.

Как рассказали в посольстве, россиянка 1991 года рождения и ее дочь 2012 г. р. были освобождены из кабульской тюрьмы «Пуле-Чархи» накануне. При этом ее супруг 1984 года рождения еще отбывает наказание.

По словам дипломатов, после освобождения россиянка с дочерью была доставлена в дипмиссию РФ, где им было обеспечено питание и проживание, а также предложена медпомощь.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.