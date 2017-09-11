Хомс: российские военные доставили более четырех тонн продовольствия в Эр-Растан

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Москва, 11 сентября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел три гуманитарные акции в провинциях Хомс, Дамаск и Дейр эз-Зор.

По данным министерства обороны России военнослужащие РФ доставили жителям города Дейр эз-Зор более трех тонн продовольствия. В населенном пункте Эр-Растан провинции Хомс местные жители получили почти четыре с половиной тонны продуктов.

Школьникам города Зибдин в провинции Дамаск сотрудники Центра по примирению привезли 50 портфелей. Военное ведомство РФ отмечает, что медицинская помощь в течение суток была оказана 53 сирийцам. Всего медпомощь в Сирии получили 55817 жителей.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения огня в провинциях Дамаск, Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.