Сирия сегодня: в Дейр-эз-Зор отправили минеров, Хомс получил медикаменты, ЦРУ пригрозило ССА

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Сирия, 11 сентября. В Дейр эз-Зор направили отряд противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации. Россия доставила медикаменты и продукты в Эр-Растан в провинции Хомс. ЦРУ потребовало группы боевиков Сирийской свободной армии (ССА) прекратить боестолкновения на юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Битва за Дейр эз-Зор

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства, передовой отряд международного противоминного центра Вооруженных сил РФ направлен в САР для проведения работ в Дейр эз-Зоре, где недавно удалось прорвать блокаду боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ). Всего отправлено около 40 специалистов, семь единиц специальной техники, а также группа кинологов с минно-розыскными собаками. Они были переброшены в САР самолетами военно-транспортной авиации на аэродром Хмеймим.

Сообщается, что в ближайшее время военные будут отправлены в освобожденные районы города Дейр эз-Зор для рекогносцировки и оценки масштабов предстоящего разминирования.

Сообщается, что всего в САР для участия в операции гуманитарного разминирования будет переброшено 175 военнослужащих международного противоминного центра и 42 единицы спецтехники, включая современные роботизированные комплексы «Уран-6».

«В первую очередь саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения и исторические памятники культуры», — говорится в сообщении российского министерства обороны.

Хомс получает гумпомощь

По данным СМИ, военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон на территории САР доставили четыре тонны продовольствия и еще 500 килограммов медикаментов для жителей населенного пункта Эр-Растан, который расположен в зоне деэскалации «Хомс». Эта зона находится под контролем вооруженной «умеренной» оппозиции.

Военные РФ привезли мирным жителям сахар, муку, лекарства и продуктовые наборы. Кроме того, были развернуты медицинский пункты, в которых будет оказана первая помощь нуждающимся мирным жителям.

ЦРУ против ССА

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов потребовало от двух групп ССА прекратить бои на юго-востоке САР. Об этом передает «Рейтер», ссылаясь на собственные дипломатические источники и на «умеренную» оппозицию.

Группировка «Шахид Ахмад Абдо» и «Джейш Усуд аш-Шаркия» сообщили о требовании, которое поступило со стороны ЦРУ, поддерживающее их, и стран, в том числе Саудовской Аравии и Иордании, покинуть юго-восточную часть САР и отойти в Иорданию.

«К нам поступил официальный запрос с требованием покинуть район», — сообщил высокопоставленный представитель группировки «Усуд аш-Шаркия» Бадр ад-Дин Саламах.

Кроме того, по данным СМИ, две группировки, в которых входят несколько сотен боевиков, должны будут сдать американские противотанковые ракеты и тяжелую артиллерию.

* Организация запрещена на территории РФ.