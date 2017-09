Певица Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»

Спела премьеру от Алексея Романоф @alexeyromanof #Раневская на "Новой Волне" в день кино.. Лёша, я публикую приём Твоей Песни!!.. и ещё! Как мне Повезло, что Партнёром на 1 минуту песни стал Выдающийся Русский Актёр Никита Сергеевич Михалков .. Я самая Счастливая сегодня!!!)) Смотрите завтра на канале Россия)

