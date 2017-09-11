Певица Лолита разрыдалась на сцене «Новой волны»

В Избранное

Москва, 11 сентября. Накануне в Сочи стартовал музыкальный конкурс «Новая волна». Певица Лолита Милявская особо удивила зрителей своим исполнением песни «Раневская», которая была написала композитором Алексеем Романовым и посвящена актрисе Фаине Раневской.

Так, зал New Wave Hall рукоплескал артистке стоя после того, как прозвучала строка «чтобы не чувствовать ничего, я притворюсь статуей гипсовой. Люди, прошу лишь одного — похороните меня за плинтусом». При этом Лолита не смогла сдержать слез. Уже за кулисами исполнительница объяснила это эмоциональным накалом песни, пишет агентство «Ридус».

Напомним, накануне сообщалось, что скандальная ведущая, а ныне и певица Ольга Бузова на «Новой волне» пыталась соблазнить эстрадного певца Филиппа Киркорова, забравшись к музыканту на колени в откровенно коротком платье.