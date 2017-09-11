Сирия: Минобороны РФ зафиксировало три случая нарушения перемирия

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Москва, 11 сентября. Военное ведомство России расценивает обстановку в сирийских зонах деэскалиции как стабильную.

В министерстве обороны России сообщают, что в зонах деэскалации за минувшие сутки было зафиксировано три случая нарушения режима прекращения огня. Отмечается, что по одному случаю стрельбы было замечено в провинциях Алеппо, Хама и Эль-Кунейтра. Анкара информирует о семи инцидентах в провинциях Дамаск (5) и Хама (2).

Все случаи нарушений отмечались в районах, подконтрольных террористическим группировкам «Исламское государство*» и «Джебхат ан-Нусра*» (обе организации запрещены в России) и носили характер хаотической стрельбы из легкого вооружения.

* Организация запрещена на территории РФ.