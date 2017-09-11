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Происшествия
Два человека погибли под колесами поезда в Ростовской области
Общество
ВС Крыма приговорил Чигойза к восьми годам колонии по «делу 26 февраля» ​​​​​​​
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    ВС Крыма приговорил Чигойза к восьми годам колонии по «делу 26 февраля» ​​​​​​​

    11:37  11 Сентября 2017
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    ВС Крыма приговорил Чигойза к восьми годам колонии по «делу 26 февраля» ​​​​​​​

    Симферополь, 11 сентября. Верховный суд Крыма признал заместителя главы запрещенного в РФ «меджлиса* крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза виновным в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в 2014 году и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

    При этом защита Чигойза требовала суд полностью оправдать его. Сам Чигойз не признал свою вину по «делу 26 февраля», считая процесс политически мотивированным. 

    Напомним, по данным следствия, 26 февраля 2014 года два человека стали жертвами массовых беспорядков во время митинга сторонников «меджлиса» у стен крымского парламента. Кроме того, еще 79 человек получили травмы.  в ходе погибли два человека, еще 79 получили травмы.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #суд #крым #чигойз #делуо 26 февраля
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