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Происшествия
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Происшествия
Восемь человек погибли при перестрелке в доме в Техасе
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    Восемь человек погибли при перестрелке в доме в Техасе

    10:41  11 Сентября 2017
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    Восемь человек погибли при перестрелке в доме в Техасе

    Даллас, 11 сентября. Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в доме в американском штате Техас, в результате погибли восемь человек. Об этом сегодня пишет Dallas Morning News.

    По данным издания, чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в одном из частных домов города Плейно. Соседи услышали выстрелы и позвонили в службу 911.

    На место прибыли сотрудники полиции, которые нейтрализовали предполагаемого стрелка. 

    В результате восемь человек были убиты, еще несколько получили различные ранения, сообщает «Свободная пресса»

    Стражи порядка никак не прокомментировали ситуацию, но соседи считают, что во время вечеринки в доме произошел конфликт, который закончился стрельбой.

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    Автор: Дана Балан
    #сша #полиция #техас
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