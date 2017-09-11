Восемь человек погибли при перестрелке в доме в Техасе
Даллас, 11 сентября. Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в доме в американском штате Техас, в результате погибли восемь человек. Об этом сегодня пишет Dallas Morning News.
По данным издания, чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в одном из частных домов города Плейно. Соседи услышали выстрелы и позвонили в службу 911.
The shooting reportedly occurred during a Cowboys watch party. https://t.co/AGFMm3dZm3 https://t.co/Ltt9a5Ed1I— Dallas Morning News (@dallasnews) September 11, 2017
На место прибыли сотрудники полиции, которые нейтрализовали предполагаемого стрелка.
В результате восемь человек были убиты, еще несколько получили различные ранения, сообщает «Свободная пресса».
Стражи порядка никак не прокомментировали ситуацию, но соседи считают, что во время вечеринки в доме произошел конфликт, который закончился стрельбой.