Путин наградил Баскова, Кобзона и Хворостовского

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Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин вручил знаки отличия и ордена работникам культуры и искусства. В частности, награды получили оперный певец Дмитрий Хворостовский, Николай Басков и Иосиф Кобзон.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, Кобзон за активную благотворительную и общественную деятельность получил знак отличия «За благодеяния».

Хворостовского глава государства наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, СМИ, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Николай Басков получил Орден Дружбы.

