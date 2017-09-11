Донбасс: 15 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

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Донецк, 11 сентября. Украинская армия обстреляла 15 населенных пунктов Донецкой народной республики. По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 32 раза нарушили режим прекращения огня.

Как стало известно, огонь открывался из минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 12 раз за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Луганской народной республики.