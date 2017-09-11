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Донбасс: 15 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
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    Донбасс: 15 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    10:35  11 Сентября 2017
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    Донбасс: 15 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    Донецк, 11 сентября. Украинская армия обстреляла 15 населенных пунктов Донецкой народной республики. По данным оперативного командования ДНР, ВСУ 32 раза нарушили режим прекращения огня.

    Как стало известно, огонь открывался из минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

    В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

    Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины 12 раз за минувшие сутки обстреляли населенные пункты Луганской народной республики.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #всу #донбасс
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