В этом нет смысла: эксперт прокомментировал «вброс» об увольнении десяти губернаторов

В Избранное

Политолог Игорь Рябов считает, что информация о смене глав регионов в России может оказаться вбросом.

«Никакого официального подтверждения информации о смене глав регионов нет. В их увольнении, считаю, просто нет смысла. Только что уже прошла волна выборов. Проблемных регионов практически нет. Нет нужды дестабилизировать ситуацию в регионах накануне президентской кампании», — рассказал Игорь Рябов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Ближайшей осенью в Российской Федерации могут быть отправлены в отставку до десяти губернаторов. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на высокопоставленных источников, «близких к Кремлю», и «федерального чиновника». Утверждается, что подобные решения Кремль якобы может принять в рамках формирования «нового поколения управленцев».

Журналисты РБК утверждают, что администрация президента якобы интерпретируют это как «запрос на обновление», считая, что жители регионов ждут этого от губернаторов. В связи с этим, уверены «источники», ротация губернаторского корпуса будет продолжена, а глава России Владимир Путин будет и дальше формировать «новое поколение управленческой элиты».