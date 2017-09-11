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В этом нет смысла: эксперт прокомментировал вброс об увольнении десяти губернаторов
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    В этом нет смысла: эксперт прокомментировал вброс об увольнении десяти губернаторов

    10:26  11 Сентября 2017  /обновлено: 14:51  11 Сентября 2017
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    В этом нет смысла: эксперт прокомментировал «вброс» об увольнении десяти губернаторов

    Политолог Игорь Рябов считает, что информация о смене глав регионов в России может оказаться вбросом.

    «Никакого официального подтверждения информации о смене глав регионов нет. В их увольнении, считаю, просто нет смысла. Только что уже прошла волна выборов. Проблемных регионов практически нет. Нет нужды дестабилизировать ситуацию в регионах накануне президентской кампании», — рассказал Игорь Рябов в комментарии Федеральному агентству новостей.

    В этом нет смысла: эксперт прокомментировал «вброс» об увольнении десяти губернаторов

    Ближайшей осенью в Российской Федерации могут быть отправлены в отставку до десяти губернаторов. Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на высокопоставленных источников, «близких к Кремлю», и «федерального чиновника». Утверждается, что подобные решения Кремль якобы может принять в рамках формирования «нового поколения управленцев».

    Журналисты РБК утверждают, что администрация президента якобы интерпретируют это как «запрос на обновление», считая, что жители регионов ждут этого от губернаторов. В связи с этим, уверены «источники», ротация губернаторского корпуса будет продолжена, а глава России Владимир Путин будет и дальше формировать «новое поколение управленческой элиты».

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    Автор: Илья Муромский
    #выборы #россия
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