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Пентагон передаст курдам в Сирию тысячи единиц оружия и боеприпасов
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    Пентагон передаст курдам в Сирию тысячи единиц оружия и боеприпасов

    10:30  11 Сентября 2017
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    Пентагон передаст курдам в Сирию тысячи единиц оружия и боеприпасов

    Вашингтон, 11 сентября. Американские военнослужащие намерены передать сирийским курдам свыше 20 тысяч единиц стрелкового вооружения, гранатометы, а также боевые припасы. Об этом говорится в документе Пентагона.

    По данным военного ведомства США, оружие предназначается бойцам «Сил демократической Сирии», основу которых составляет партия «Демократический союз».

    Пентагон передаст курдам в Сирию тысячи единиц оружия и боеприпасов

    Согласно имеющейся информации, курды всего должны получить 18 тысяч автоматов, 3,5 тысячи пулеметов.

    Кроме того, Пентагон снабдит курдов минометными снарядами разного калибра, снайперскими винтовками и прочим вооружением. 

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    Автор: Дана Балан
    #сша #сирия #курды #пентагон
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