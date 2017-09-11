Пентагон передаст курдам в Сирию тысячи единиц оружия и боеприпасов

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Вашингтон, 11 сентября. Американские военнослужащие намерены передать сирийским курдам свыше 20 тысяч единиц стрелкового вооружения, гранатометы, а также боевые припасы. Об этом говорится в документе Пентагона.

По данным военного ведомства США, оружие предназначается бойцам «Сил демократической Сирии», основу которых составляет партия «Демократический союз».

Согласно имеющейся информации, курды всего должны получить 18 тысяч автоматов, 3,5 тысячи пулеметов.

Кроме того, Пентагон снабдит курдов минометными снарядами разного калибра, снайперскими винтовками и прочим вооружением.