Эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов перед выходом iPhone 8

В Избранное

Нью-Йорк. 11 сентября. В то время как поклонники электронных гаджетов со всего мира ждут выхода нового iPhone 8, эксперты составили топ-10 самых популярных мобильных телефонов на данный момент. Рейтинг возглавил китайский Xiaomi Mi A1, презентованный в начале этой недели.

Лидер рейтинга сравнительно недорог — в продаже он будет стоить около 14 000 рублей, что значительно ниже цены на модель, стоящую в рейтинге на втором месте — Samsung Galaxy Note 8 стоит около 70 тысяч рублей, и «перебить» эту цену сможет, вероятно только iPhone 8.

На третьем месте удерживается сохранившая любовь пользователей модель iPhone 6s — одна из самых удачных в линейке смартфонов от Apple — а следом идет Nokia 6.

Далее в порядке убывания популярности идут Samsung Galaxy J7 Pro, безрамочный LG V30, который считают главным конкурентом Galaxy Note 8. Последние строчки в топ-10 заняли Motorola Moto G5S Plus, Samsung Galaxy S8, Vivo V7. На последнем месте в «десятке» оказался Xiaomi Redmi 4, который остается одним из лучших в мире смартфонов по соотношению цены к качеству.

Напомним, ранее агентство Ura.ru сообщало, что случайная утечка сведений позволила поклонникам узнать о «секретной» модели Apple iPhone X.