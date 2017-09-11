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Эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов перед выходом iPhone 8
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    Эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов перед выходом iPhone 8

    10:38  11 Сентября 2017
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    Эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов перед выходом iPhone 8

    Нью-Йорк. 11 сентября. В то время как поклонники электронных гаджетов со всего мира ждут выхода нового iPhone 8, эксперты составили топ-10 самых популярных мобильных телефонов на данный момент. Рейтинг возглавил китайский Xiaomi Mi A1, презентованный в начале этой недели.

    Лидер рейтинга сравнительно недорог — в продаже он будет стоить около 14 000 рублей, что значительно ниже цены на модель, стоящую в рейтинге на втором месте — Samsung Galaxy Note 8 стоит около 70 тысяч рублей, и «перебить» эту цену сможет, вероятно только iPhone 8.

    Эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов перед выходом iPhone 8

    На третьем месте удерживается сохранившая любовь пользователей модель iPhone 6s — одна из самых удачных в линейке смартфонов от Apple — а следом идет Nokia 6. 

    Далее в порядке убывания популярности идут Samsung Galaxy J7 Pro, безрамочный LG V30, который считают главным конкурентом Galaxy Note 8. Последние строчки в топ-10 заняли Motorola Moto G5S Plus, Samsung Galaxy S8, Vivo V7. На последнем месте в «десятке» оказался Xiaomi Redmi 4, который остается одним из лучших в мире смартфонов по соотношению цены к качеству.

    Эксперты составили рейтинг самых популярных смартфонов перед выходом iPhone 8

    Напомним, ранее агентство Ura.ru сообщало, что случайная утечка сведений позволила поклонникам узнать о «секретной» модели Apple iPhone X.

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    Автор: Валентин Меликов
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