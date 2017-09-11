Политолог о деле против Саакашвили: Ему светит реальный срок

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Украинские правоохранители возбудили уголовное дело против Михаила Саакашвили по итогам «прорыва» опального грузинского политика на территорию страны. Как сообщают в ведомстве, Саакашвили нарушил правила контрольно-пропускного режима, санкция соответствующей статьи УК предусматривает в том числе и реальный тюремный срок срок.

Саакашвили удалось проникнуть на территорию Украины благодаря агрессии сторонников. Люди, поддерживающие политика, силой прорвали оцепление украинских силовиков. В результате противоправных действий спортивных молодых людей травмы различной степени тяжести получили 17 сотрудников правоохранительных органов. Бывший грузинский лидер призывал силовиков игнорировать указания официального Киева.

«Я призываю вас, ребята, я вас очень люблю, не подчиняйтесь преступным приказам. Барыга-президент и другие барыги зарабатывают миллиарды, пока вы проливаете кровь. Там все преступники. И вы это прекрасно знаете», — заявил Саакашвили.

Политолог и публицист Андрей Ваджра в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что проникновение Саакашвили на территорию Украины — не его личное желание, а указание американских кураторов.

«Вокруг Саакашвили объединились «обиженные» украинские политики и не только. Судя по тому, что сейчас происходит на Украине, можно сделать вывод, что американские власти дали отмашку устранять нынешнего украинского лидера Петра Порошенко от его должности. Сейчас он их не устраивает, в данный момент он не совершает тех действий, которые необходимы Вашингтону. Естественно, что Порошенко будет всячески сопротивляться отлучению от власти», — объясняет он.

Эксперт отметил, что если президентству Порошенко будет угрожать реальная угроза, то дело вполне может дойти и до риска физической расправы.

«Речь идет уже не о потере свободы, собственности и бизнеса, а о потере жизни», — предупреждает политолог.

А значит, Порошенко будет всячески сопротивляться текущим процессам. Поэтому не исключено, что Михаилу Саакашвили угрожает реальный тюремный срок в том случае, если расследованию дадут ход. Несмотря на это, отмечает Ваджра, Саакашвили пойдет до конца, поскольку такое задание он получил от своих западных кураторов.

Научный сотрудник центра евроатлантических и оборонных исследований и политолог Константин Блохин считает, что события, разворачивающиеся вокруг Саакашвили и представителей официальных властей Украины, свидетельствуют о глубоком внутриполитическом кризисе внутри государства.

«Вероятно, Сааккашвили пытается заработать на данной ситуации дополнительные политические очки. Однако ранее он успел себя дискредитировать не только на Украине, но и в Грузии. Несмотря на это, похоже, пытается удержаться у власти. Перспектив возможного карьерного и политического роста у него немного, несмотря на все амбиции Саакашвили, — рассуждает Блохин.

Эксперт отмечает, что в соседнем государстве общество склонно к поддержке представителей националистических движений. По мнению политолога, это связано с тем, что представители гражданского общества Украины устали от иностранцев, в том числе от тех, «кто пытается выглядеть украинским политиком». Украинскому политическому полю нужны новые лица и политические игроки с незапятнанной репутацией.

«Я думаю, в том случае, если Саакашвили будет пытаться реализовать себя как политик, любые подобные попытки будут обречены на провал. За последние пять лет история Украины нам уже не раз это демонстрировала», — заключает Блохин.

В июле текущего года Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Свое решение украинский лидер мотивировал тем, что Саакакшвили, будучи одесским губернатором, не упомянул в анкете о заведенных на него в Грузии уголовных делах. Сам бывший грузинский лидер считает, что его лишили гражданства за активную критику украинской власти. Саакашвили также утверждает, что подпись в анкете, на которую ссылается Порошенко, поддельная. Экс-президент Грузии жил в Европе, в частности, в Польше, Венгрии, Литве. Он намерен вернуть себе украинское гражданство.