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Берлин, 11 сентября. На руках у боевиков «Исламского государства»* могут находиться до 11 тысяч сирийских паспортов, сообщает газета Bild am Sonntag.

Газета Bild am Sonntag сообщает со ссылкой на Федеральное управление уголовной полиции Германии, что за время боевых действий в Сирийской арабской республике из государственных учреждений было украдено порядка 18 тысяч бланков паспортов. Около 11 тысяч могут находиться на руках боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

В министерстве внутренних дел ФРГ полагают, что эти паспорта исламисты могут использовать для отправки в Германию боевиков под видом беженцев. Федеральное ведомство уголовной полиции ФРГ отмечает, что располагает перечнем с номерами и данными поддельных документов.

* Организация запрещена на территории РФ.