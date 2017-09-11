Жительница Ленобласти умерла в больнице после зверского избиения
В Избранное
Санкт-Петербург, 11 сентября. Неизвестные злоумышленники до смерти избили женщину в Ленинградской области.
По информации Федерального агентства новостей, на прошлой неделе в петербургскую больницу из Ленинградской области была доставлена неизвестная женщина, на вид около 45 лет, с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом скулы, переломами ребер и многочисленными гематомами.
Медики боролись за жизнь пострадавшей, но женщина скончалась от серьезных травм.
Труп женщины был направлен в морг.
СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).
Выясняются все обстоятельства произошедшего.