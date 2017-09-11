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Жительница Ленобласти умерла в больнице после зверского избиения
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    Жительница Ленобласти умерла в больнице после зверского избиения

    10:18  11 Сентября 2017
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    Жительница Ленобласти умерла в больнице после зверского избиения

    Санкт-Петербург, 11 сентября. Неизвестные злоумышленники до смерти избили женщину в Ленинградской области.

    По информации Федерального агентства новостей, на прошлой неделе в петербургскую больницу из Ленинградской области была доставлена неизвестная женщина, на вид около 45 лет, с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом скулы, переломами ребер и многочисленными гематомами.

    Медики боролись за жизнь пострадавшей, но женщина скончалась от серьезных травм. 

    Жительница Ленобласти умерла в больнице после зверского избиения

    Труп женщины был направлен в морг. 

    СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»). 

    Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

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    Автор: Дана Балан
    #петербург #труп #полиция #ск рф
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