Аваков отреагировал на прорыв госграницы Саакашвили

В Избранное

Киев, 11 сентября. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили должен пройти процедуру оформления на госгранице Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, также потребовав от всех участников прорыва границы явиться в полицию для дачи показаний

Как написал Аваков на своей странице в Facebook в понедельник, «Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска «Шегини» и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы».

Напомним, что Нацполиция завела уголовное дело против проникшего на Украину Саакашвили. В свою очередь, экс-президент Грузии выразил недовольство тем, что «Миротворец» внес его в «черный список» и обвинил в этом Авакова.