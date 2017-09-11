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Украина
Аваков отреагировал на прорыв госграницы Саакашвили
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    Аваков отреагировал на прорыв госграницы Саакашвили

    10:09  11 Сентября 2017
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    Аваков отреагировал на прорыв госграницы Саакашвили

    Киев, 11 сентября. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили должен пройти процедуру оформления на госгранице Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, также потребовав от всех участников прорыва границы явиться в полицию для дачи показаний

    Как написал Аваков на своей странице в Facebook в понедельник, «Саакашвили и всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска «Шегини» и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы».

    Напомним, что Нацполиция завела уголовное дело против проникшего на Украину Саакашвили. В свою очередь, экс-президент Грузии выразил недовольство тем, что «Миротворец» внес его в «черный список» и обвинил в этом Авакова. 

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    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #саакашвили #аваков
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