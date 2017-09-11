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СК РФ возбудил дела против министра обороны Украины и еще 19 военных начальников
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    СК РФ возбудил дела против министра обороны Украины и еще 19 военных начальников

    10:27  11 Сентября 2017
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    СК РФ возбудил дела против министра обороны Украины и еще 19 военных начальников

    Москва, 11 сентября. Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 20 высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Украины. Все они причастны к десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса.

    Фигурантами уголовных дел стали министр обороны Украины Степан Полторак, его заместители Иван Руснак, Иван Шевчук, Игорь Павловский, Александр Дублян, начальник генштаба Виктор Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игорь Колесник, Сергей Бессараб и Владимир Хижий, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

    Кроме того, дела возбуждены в отношении руководителей разведки, сухопустный войск и воздушных сил Украины, в том числе тех военнослужащих, которые руководили спецоперациями.

    В их действиях следствие усматривает признаки применения запрещенных средств и методов ведения войны, а также геноцида.

    «Все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели», — подчеркнула Петренко, напомним, что в результате обстрелов в период с 2016 по 2017 год  погибли 110 мирных жителей Донбасса, еще 430 человек, не имеющих отношения к вооруженному конфликту, были ранены.

    Среди них есть и дети, и женщины, и пенсионеры. Кроме того, разрушены или уничтожены оказались почти 1 тыс. 300 жилых домов, школ, больниц и другие гражданские объекты.

    В ближайшее время в отношении фигурантов уголовного дела будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после этого они будут объявлены в розыск
     

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    Автор: Алексей Громов
    #минобороны #донбасс #украина #ск рф #преступления
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