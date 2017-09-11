«Ирмагеддон»: пользователи Сети выкладывают фото и видео разрушительного урагана
Майами (Флорида, США), 11 сентября. Пользователи Сети выкладывают устрашающие фотографии и видео последствий разрушающего урагана «Ирма», который обрушился на штат Флорида. Некоторые уже нарекли стихию «Ирмагеддоном».
Пользователи Сети молятся за жителей штата и желают им крепиться.
Ирмагеддон #irmageddon #maimi #HurrcaneIrma #HurricaneIrma #IrmaHurricane2017 #IrmaHurricane #Irma2017 #IrmaFlorida #IrmaSOS #Florida pic.twitter.com/PcveNE84sd— your anti-hero (@yoantihero) September 10, 2017
Один из пользователей ужаснулся от происходящего и сопроводил фото подписью «Ирмагеддон». Другой пользователь написал в Twitter, что происходящее похоже на спецэффекты из какого-то блокбастера.
Ураган «Ирма» обрушился на остров Марко, который расположен возле юго-западного побережья штата Флорида. Скорость ветра достигала 200 километров в час.
Ураган Ирма добрался до Майами... Ужас#IrmaHurricane2017 #Irma pic.twitter.com/Ws4Asos6mr— Олег Еремеев (@Eremeev_Oleg_) September 10, 2017
Ранее синоптики сообщили, что стихия поменяла курс и обрушилась на территорию американского курортного города Санкт-Петербург.