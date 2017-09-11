«Ирмагеддон»: пользователи Сети выкладывают фото и видео разрушительного урагана

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Майами (Флорида, США), 11 сентября. Пользователи Сети выкладывают устрашающие фотографии и видео последствий разрушающего урагана «Ирма», который обрушился на штат Флорида. Некоторые уже нарекли стихию «Ирмагеддоном».

Пользователи Сети молятся за жителей штата и желают им крепиться.

Один из пользователей ужаснулся от происходящего и сопроводил фото подписью «Ирмагеддон». Другой пользователь написал в Twitter, что происходящее похоже на спецэффекты из какого-то блокбастера.

Ураган «Ирма» обрушился на остров Марко, который расположен возле юго-западного побережья штата Флорида. Скорость ветра достигала 200 километров в час.

Ранее синоптики сообщили, что стихия поменяла курс и обрушилась на территорию американского курортного города Санкт-Петербург.