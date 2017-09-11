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Варшава озвучила размер «долга» Германии по военным репарациям
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    Варшава озвучила размер «долга» Германии по военным репарациям

    10:08  11 Сентября 2017
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    Варшава озвучила размер «долга» Германии по военным репарациям

    Варшава, 11 сентября. Аналитическое бюро польского Сейма объявило сумму, которую, по мнению Варшавы, задолжала Германия по репарациям за ущерб причиненный во время Второй мировой войны. В ведомстве считают, что именно Польша понесла в мировой войне самые тяжелые человеческие и материальные потери из всех стран Европы.

    Сумму долга Германии по репарациям в Бюро анализа польского сейма оценили в 48,8 млрд долларов — такая сумма была получена из оценочной суммы в 258 млрд польских злотых исходя из обменного курса в 1 доллар за 5,3 злотых.

    Варшава озвучила размер «долга» Германии по военным репарациям

    В вину Германии вменяется «целенаправленное и организованное истребление населения, а также принудительные работы и намеренное уничтожение имущества». «Из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы», — уверены в Сейме.

    Советская Польша получала репарации от Германии до 1953 года, однако в дальнейшем добровольно отказалась от них.

    Варшава озвучила размер «долга» Германии по военным репарациям

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    Автор: Валентин Меликов
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