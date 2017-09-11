Варшава озвучила размер «долга» Германии по военным репарациям

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Варшава, 11 сентября. Аналитическое бюро польского Сейма объявило сумму, которую, по мнению Варшавы, задолжала Германия по репарациям за ущерб причиненный во время Второй мировой войны. В ведомстве считают, что именно Польша понесла в мировой войне самые тяжелые человеческие и материальные потери из всех стран Европы.

Сумму долга Германии по репарациям в Бюро анализа польского сейма оценили в 48,8 млрд долларов — такая сумма была получена из оценочной суммы в 258 млрд польских злотых исходя из обменного курса в 1 доллар за 5,3 злотых.

В вину Германии вменяется «целенаправленное и организованное истребление населения, а также принудительные работы и намеренное уничтожение имущества». «Из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы», — уверены в Сейме.

Советская Польша получала репарации от Германии до 1953 года, однако в дальнейшем добровольно отказалась от них.