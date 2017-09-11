Путин наградил орденом Почета послов РФ в Сирии, Польше, Армении и Греции

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Москва, 11 сентября. Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Почета послов России в Польше, Сирии, Армении и Греции. Это следует из текста указа, опубликованного сегодня на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, за значительный вклад в реализацию внешнеполитического курса Москвы наградить орденом Почета Андреева Сергея — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Польше, Кинщака Александра — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сирии.

Кроме того, орденом почета награждены Иван Волынкин — посол РФ в Армении и Андрей Маслов — посол РФ в Греции.