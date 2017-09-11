Путин наградил экс-посла РФ в США Кисляка орденом Александра Невского

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Москва, 11 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бывшего российского посла в США Сергея Кисляка за огромный вклад в реализацию дипломатического курса РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России наградить: орденом Александра Невского Кисляка Сергея Ивановича — чрезвычайного и полномочного посла РФ», — следует из текста указа.

Напомним, Кисляк руководил российской дипломатической миссией в США на протяжении восьми лет.