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Путин наградил экс-посла РФ в США Кисляка орденом Александра Невского
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    Путин наградил экс-посла РФ в США Кисляка орденом Александра Невского

    10:00  11 Сентября 2017
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    Путин наградил экс-посла РФ в США Кисляка орденом Александра Невского

    Москва, 11 сентября. Глава Российской Федерации Владимир Путин наградил орденом Александра Невского бывшего российского посла в США Сергея Кисляка за огромный вклад в реализацию дипломатического курса РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

    Путин наградил экс-посла РФ в США Кисляка орденом Александра Невского

    «За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России наградить: орденом Александра Невского Кисляка Сергея Ивановича — чрезвычайного и полномочного посла РФ», — следует из текста указа.

    Напомним, Кисляк руководил российской дипломатической миссией в США на протяжении восьми лет. 

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    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #кисляк #дипмиссия
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