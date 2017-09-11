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Авиабилеты из России за границу рухнули в цене
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    Авиабилеты из России за границу рухнули в цене

    11:44  11 Сентября 2017
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    Авиабилеты из России за границу рухнули в цене

    Москва, 11 сентября. Авиабилеты из России за границу рухнули в цене. Упала стоимость и перелетов внутри страны. В топ-3 попали, в частности, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. По данным экспертов турсервиса «Туту.ру», по итогам лета доля авиабилетов по РФ сократилась на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

    Специалисты также сообщили, что с января по июнь 2017 года средние цены на авиабилеты из России за рубеж упали на 15—20% по сравнению с первым полугодием 2016 года. Особой популярностью у российских туристов стала Прага, Ларнака (Кипр) и Мюнхен.

    В лидерах среди направлений дальнего зарубежья стали пользовался Израиль и Турция, а в топе-3 среди ближнего зарубежья - Молдавия, Ереван и Тбилиси. Стоимость на билеты 

    Что касается перелетов внутри РФ, тут лидерами стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

    При этом, как отмечает «Лента.ру», стоимость авиабилетов в ближнее и дальнее зарубежье упали на 9,2 и 9,7% соответственно, на полеты в Европу - на 1,2%, а билеты внутри России, наоборот, выросли в цене на 1,3%.
     

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    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #туристы #цены #авиа #авиаперелет #авиабилеты
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