Сечин спрогнозировал цены на нефть в 2018 году

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Москва, 11 сентября. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал прогноз на стоимость нефти в 2018 году.

Сечин отметил в интервью «Россия 24» что в 2018 году Россия будет иметь цены в среднем по году в пределах $40–43 за баррель.

Руководитель «Роснефти» озвучил причины, которые, по его оценкам, повлияли на снижение цены на нефть. Наряду с производством сланцевой нефти Сечин поставил девальвирование доллара США.

Он добавил, что девальвирование доллара составило порядка 20%.