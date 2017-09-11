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Сечин спрогнозировал цены на нефть в 2018 году
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    Сечин спрогнозировал цены на нефть в 2018 году

    9:25  11 Сентября 2017
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    Сечин спрогнозировал цены на нефть в 2018 году

    Москва, 11 сентября. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал прогноз на стоимость нефти в 2018 году.

    Сечин отметил в интервью «Россия 24» что в 2018 году Россия будет иметь цены в среднем по году в пределах $40–43 за баррель.

    Руководитель «Роснефти» озвучил причины, которые, по его оценкам,  повлияли на снижение цены на нефть. Наряду с производством сланцевой нефти Сечин поставил девальвирование доллара США.

    Он добавил, что девальвирование доллара составило порядка 20%.

    Сечин спрогнозировал цены на нефть в 2018 году

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    Автор: Алия Садыкова
    #роснефть #сечин
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