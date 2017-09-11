Защитник здравого смысла: эксперт объяснил заявление Захаровой по Меркель и Крыму

В Избранное

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала на своей официальной странице в Facebook заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о Крыме.

Как ранее сообщала Газета.ru, Меркель заявила, что признать присоединение полуострова Крым к России — это то же самое, что во времена ГДР смириться с существованием двух немецких государств вместо того, чтобы стремиться к их объединению. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Сложная дилемма

По словам Марии Захаровой, Меркель удалось «разрешить» очень сложную крымскую дилемму, «упомянув полуостров в контексте объединения Германии». Ведь, отметила представитель российского МИД, когда в 2015 году глава МИД РФ Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что объединение Германии происходило без какого-либо референдума, а «мы были активными сторонниками этого», публика в зале «зашлась от возмущения».

«Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства», — написала Мария Захарова.

Кроме того, российский дипломат отметила, что заявление Ангелы Меркель является дополнительным «железобетонным» аргументом, который прямо указывает на историческую справедливость случившегося. Также она заметила, что народ России и Крыма является разделенным не по своей воле. Это подтверждает не только референдум 2014 года, но и референдумы, которые пытались провести еще в начале коллапса Советского Союза.

«Но с другой-то стороны, не исключаю, что завтра германские СМИ напишут, что «русские хакеры», которыми так активно пугают немцев, на этот раз «взломали» не сервер предвыборного штаба, а сразу кандидата? Но и в том и в другом случае старина Фрейд остался бы доволен», — заявила Захарова.

Исторические факты

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН пояснил: перед выборами Ангела Меркель вслед за другими западными политиками откровенно манипулирует историческими фактами, чтобы хоть как-то обосновать позицию по Крыму. Тема ГДР поднята неслучайно, так как в Восточной Германии до сих существуют проблемы и противоречия, с которыми правительство часто не справляется.

«Вместе с тем сравнение с воссоединением Германии не могло не стать для Меркель опаснейшим для пропагандистских целей шагом. Нет никаких сомнений в том, что случай с Крымом гораздо более похож на крушение Берлинской стены и воссоединение разделенного народа. В этом смысле Меркель ошиблась, а своим сравнением она показывает, что отказывает и русским, и России в возможности воссоединения, которое произошло с немцами и Германией», — рассказал Сергей Простаков.

По словам эксперта, Меркель, сама родившаяся в ГДР, не может не понимать того, что она явно занимается манипуляцией и неверно интерпретирует исторические события. Но большинство ее избирателей либо совсем уже не знают прошлого, либо цинично забывают о нем в угоду сиюминутным интересам. Поэтому если голоса думающих немцев Меркель скорее оттолкнула своим сравнением, то своих избирателей ее ложь не испугает.

«Запад переживает период пересмотра истории в угоду представлениям о политкорректности и желанию правящей верхушки обосновать свои идущие в разрез с традициями решения. Война с памятниками конфедератам и основателям страны в США, споры вокруг причин Второй мировой войны и роли в ней СССР, претензии Украины, Польши, прибалтийских государств к России — все это звенья одной цепи», — заметил Сергей Простаков.

По словам эксперта, пересмотр истории — опаснейшая проблема, которая может привести не только к конфликтам между странами, народами и религиями. Вся система международных отношений и безопасности строилась до недавнего времени на определенном понимании итогов Второй мировой войны. И пересмотр исторических фактов — это вызов и постоянным членам Совета безопасности ООН, и всей системе Организации объединенных наций. Понимание этой опасности есть у России, и Мария Захарова, кроме очевидного указания на аналогии с воссоединением Германии, а не ее разделом, выступила как защитник здравого смысла и исторической правды в целом.