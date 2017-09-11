Прорыв Саакашвили назвали в Киеве атакой на украинскую государственность

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Киев, 11 сентября. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил прорыв украинской границы сторонниками вернувшегося на Украину Михаила Саакашвили «атакой на украинскую государственность» и подчеркнул, что все ответственные за силовой прорыв украинской границы должны понести за это ответственность. При этом ситуацию на польской границе премьер объявил делом рук «политиков-популистов», которые «раскручивают маховик разрушения и хаоса».

«Силовой прорыв украинской границы — это преступление, — подчеркнул Гройсман в записи на своей странице Facebook, — и те, кто причастен к организации этого прорыва, должны понести ответственность. Особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на тех ребят, которые защищают наше государство и его границы».

Напомним, ранее помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объявил, что по факту силового пересечения госграницы экс-главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили возбуждено уголовное дело.