Стало известно число организованных туристов из России на Кубе, где бушевал ураган «Ирма»

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Москва, 11 сентября. Более 1,2 тыс. организованных туристов из России могут находиться на Кубе, где бушевал ураган «Ирма». Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«В настоящее время на Кубе может находиться от 1,2 тысячи до 1,5 тысячи организованных российских туристов», — информирует АТОР со ссылкой на представителя кубинского туризма в Москве Эдильберто Лиона.

Лион отметил, что организованные российские туристы чаще всего отдыхают на курортах Варадеро, Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария, самостоятельные — в Гаване.

Добавим, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова помочь Кубе в ликвидации последствий мощного урагана «Ирма». По данным посольства России на Кубе, пострадавших или погибших среди российских граждан в республике после прохождения «Ирмы» нет, передает Газета.Ru.