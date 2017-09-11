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Генпрокурор США призвал проверить членов Совбеза страны на детекторе лжи
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    Генпрокурор США призвал проверить членов Совбеза страны на детекторе лжи

    9:11  11 Сентября 2017
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    Генпрокурор США призвал проверить членов Совбеза страны на детекторе лжи

    Вашингтон, 11 сентября. Проверка всех сотрудников Совета национальной безопасности США на детекторе лжи позволит выявить источник утечек информации в прессу. Об этом заявил генпрокурор Соединенных Штатов Америки Джефф Сешнс.

    Как пишут западные СМИ, Сешнс несколько раз делился подобной мыслью с коллегами. Однако неясно, действительно ли сотрудники СНБ должны будут пройти тест на полиграфе.

    Ранее Белый дом заявил, что ведомство возмущено утечками телефонных разговоров президента США Дональда Трампа.

    Генпрокурор США призвал проверить членов Совбеза страны на детекторе лжи

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    Автор: Алия Садыкова
    #сша #америка #генпрокурор
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