Генпрокурор США призвал проверить членов Совбеза страны на детекторе лжи

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Вашингтон, 11 сентября. Проверка всех сотрудников Совета национальной безопасности США на детекторе лжи позволит выявить источник утечек информации в прессу. Об этом заявил генпрокурор Соединенных Штатов Америки Джефф Сешнс.

Как пишут западные СМИ, Сешнс несколько раз делился подобной мыслью с коллегами. Однако неясно, действительно ли сотрудники СНБ должны будут пройти тест на полиграфе.

Ранее Белый дом заявил, что ведомство возмущено утечками телефонных разговоров президента США Дональда Трампа.